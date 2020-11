Peruano interrumpe transmisión de DjMaRiiO para expresar su repudio a Manuel Merino - VIDEO

Las protestas en contra del gobierno de facto de Manuel Merino no solo se han trasladado a las calles de todo nuestro país, también se han realizado de distintas maneras o como cada peruano haya tenido la facilidad de hacerlo, ya sea caminando en las marchas pacíficas o desde la comodidad de su casa.

Un peruano que estaba mirando una transmisión en vivo del conocido youtuber español DjMaRiiO tuvo la idea de expresar su malestar ante los ojos de ciudadanos de todo el mundo, teniendo en cuenta que ese tipo de contenido se ve en muchos países.

Es así que realizó un comentario con voz en la transmisión en vivo para expresar todo su sentir y terminar diciendo: "Merino no es mi presidente", frase que se ha hecho popular en todo el país.

Este momento no pasó desapercibido en algunos peruanos y fue replicado en la página de Twitter conocida como Out of context fútbol peruano.

DjMaRiiO es un creador de contenido de nacionalidad española especializado en jugar FIFA. Su popularidad se ha trasladado a diversos países de habla hispana.

En la actualidad su canal de YouTube cuenta con más de 6 millones de suscripciones y ha realizado varios videos con futbolistas famosos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.