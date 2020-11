"Cómplice, golpista y traidor": César Acuña criticado por mensaje post asesinato de dos manifestantes

El líder del partido político Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, publicó un controversial mensaje en sus redes sociales tras los asesinatos de dos manifestantes quienes protestaban en contra del Gobierno de Facto de Manuel Merino.

Como se recuerda, APP fue uno de los partidos que apoyó a Manuel Merino para ejecutar la moción de vacancia en contra de Martín Vizcarra: dicho grupo parlamentario aportó con 20 sufragios.

"Condeno los actos represivos que han causado la muerte de un joven de 25 años, en la marcha de protesta contra el gobierno. Mis condolencias a su familia y mi enérgico pedido de la renuncia de Manuel Merino y su Gabinete Ministerial. El Congreso debe elegir a un nuevo presidente", expresó Acuña Peralta en Twitter.

Esta misiva fue respondida por usuarios y diferentes personalidades quienes le recordaron el accionar de su partido para que el golpista de Manuel Merino de Lama asuma la presidencia del Perú.

"Golpista y felón, no aproveches el drama nacional que has originado, con fines políticos y electorales", expresó el ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. "No, tú eres responsable", expresó Rosa María Palacios.

A través de una fotografía publicada en redes sociales, Manuel Merino de Lama se encuentra reunido con miembros de su gabinete en la sede del Ministerio del Interior. Se espera su renuncia debido a la crisis generada en el país.