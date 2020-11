Nicolás Maduro bromea de la crisis política en el Perú: "Podemos mandar a Guaidó"

Tras la renuncia de Manuel Merino, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, salió al frente para pronunciarse sobre la crisis política que atraviesa el país y enviarle su apoyo a todos los peruanos por hacer respetar sus derechos.

Asimismo, aprovechó la coyuntura para jugarle una broma a Juan Guaidó, a quien lo propuso como candidato en el Perú. "Parece que nadie quiere asumir allá [...] nosotros podemos agarrar un avión y enviar a Guaidó", indicó.

Nicolás Maduro, en su programa, se solidarizó con todos los peruanos y felicitó a los más jóvenes por salir a las calles a protestar por sus derechos humanos, sociales y económicos en contra del gobierno de facto de Manuel Merino.

"Merino un tipo que se autoproclamó presidente del Perú, nadie lo eligió [...] Y ahora el tal Merino renunció, yo me pregunto: ¿Dónde está el Grupo de Lima, que no apoya al pueblo de Lima, que no dice nada por los derechos humanos del pueblo del Perú?", agregó.

Luego entró a tallar que nadie quiere asumir el poder y propuso, en tono irónico, al líder del partido opositor Juan Guaidó. Todo esto sucedió durante la emisión de su último programa a través de Telesur.

[Video: teleSUR tv - Youtube]

"Parece que nadie quiere asumir la presidencia allá. Nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece? Mandamos a Guaidó para que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial", finalizó.