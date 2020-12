Arqueóloga Ruth Shady recibe amenazas de muerte y denuncia inacción de la PNP - Video

La arqueóloga Ruth Shady, reconocida por la BBC como una de las mujeres más influyentes del mundo, denunció que recibe amenazas de muerte por invasores de terrenos que pretenden violar la intangibilidad del sitio arqueológico Caral, del cual es descubridora y guardiana.

En declaraciones a Cuarto Poder, la arqueóloga reveló que acudió a la comisaría de Supe para realizar la denuncia correspondiente contra quienes amenazan a invadir Caral, sin embargo, no recibió la ayuda que esperaba por parte de la Policía.

“Cuando uno acude a ellos, lo primero que nos dicen es que no somos su prioridad. No es su prioridad proteger el patrimonio arqueológico en estos momentos. Eso nos ha dicho la Policía de Supe y no tenemos quién nos apoye. Luego, dijeron que no tenían gente y cuando fuimos con la fiscal a tratar de sacar, porque habían puesto unas casuchas para asaltar posesión, la Policía dijo que tenía que haber un accidente y no contaban con personal. O sea, como que no quieren meterse en el tema”, indicó.

Asimismo, reveló que desde hace "más de tres años" el sitio arqueológico no cuenta con presencia policial.

"Sin ninguna custodia o defensa que pudiese haber. Nosotros hemos acudido a la Fiscalía, contamos con el apoyo de la Fiscal, hemos acudido a la Policía pero no contamos con ellos. Finalmente, nos han dicho que no tienen personal", señaló.

"Pero si antes nos daban, si quiera uno en el día y uno en la noche. Ahora dicen que no tienen personal y que van a ir de vez en cuando motorizados. El único motorizado que ha llegado ha sido hace 7 días según la información que tenemos", agregó.

En otro momento, Shady indicó que los invasores le han dicho que la van "a enterrar cinco metros debajo del suelo" a ella y los dos abogados con los que han estado evitando que los sujetos se adueñen del sitio arqueológico.

Ministro de Cultura se pronuncia

Durante su participación en el lanzamiento de la IV Feria Internacional de Ayacucho, en San Borja, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra fue consultado sobre las amenazas de muerte a la reconocida arqueóloga y sostuvo que estaba al tanto de la situación.

"Esta es una denuncia que ya tiene algunas semanas. (...) Si nos habían hecho llegar, yo también me he comunicado con Ruth Shady hace algunas semanas. Probablemente a inicios de noviembre, antes que sucediera la crisis política", precisó en declaraciones a Canal N.

Asimismo, indicó que él había solicitado una cita con la Fiscal de la Nación para tomar medidas respecto a la amenaza de invasores, sin embargo, no logró concretarse debido a la crisis política por la que atravesó el país semanas atrás.

"Yo había solicitado una cita a la fiscal, sucedió todo lo que nosotros sabemos. Estoy seguro que esta semana podremos retomar, lamentablemente es una situación que, además, en época de pandemia no solo ha afectado a Ruth Shady, sino también a varias personas del Ministerio de Cultura que están en diferentes sitios arqueológicos", precisó.

En otro momento, el titular del Mincul señaló que su cartera mantiene una "coordinación permanente con la Policía". "Estoy seguro que en esta ocasión con el nuevo Ministro del Interior vamos a retomar este contacto y esta coordinación para que nos ayuden", añadió.