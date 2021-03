Adultos mayores promueven campaña a favor de la vacunación: "Puede salvar nuestras vidas" - Video

A raíz de un informe periodístico que ponía en duda la eficacia de la vacuna china Sinopharm, adultos mayores emprendieron una campaña para incentivar a las personas de su edad a inmunizarse sin temor. Recordemos que este lunes 8 de marzo comenzará a inocularse a este grupo vulnerable contra el coronavirus.

A través de un video difundido en redes sociales con el #LosAbuelitosSíSeVacunan, una serie de adultos mayores invitan a asistir a los puntos de vacunación e indican la importancia de inocularse.

"La vacuna puede salvar nuestras vidas. Yo no creo en noticias falsas. Noticias malintencionadas de gente que por beneficios personales no les importa poner nuestra vida en riesgo. Yo me vacuno para no morir. Yo me vacuno para volver a abrazar a mis hijos y mis nietos. Asistamos todos a las campañas de vacunación", se oye decir en el video.

De acuerdo a lo anunciado por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, este lunes 8 los adultos mayores asegurados de EsSalud serán vacunados vía el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de dicha entidad.

Indicó que no será necesario sacar cita ni acudir a ningún sitio para inscribirse porque, previamente, el personal de EsSalud se comunicará con los afiliados al programa Padomi para acudir a sus viviendas.