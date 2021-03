Coronavirus: Moisés Piscoya, intérprete de lengua de señas en TV Perú, superó la COVID-19

El intérprete de Lengua de Señas Peruana (LSP) en los programas TV Perú, Moisés Piscoya, anunció que superó el coronavirus. Así lo informó en su cuenta oficial de Twitter ante la alegría de sus seguidores.

“Hace unos días atrás, me recuperé de la COVID-19 y ya estoy bien; ahora estoy comenzando un tratamiento pos-COVID-19 y empezando en el canal; tenía ganas de volver. A cuidarse muchísimo por favor”, escribió en su publicación.

Asimismo, muchos de los usuarios respondieron su tuit para felicitarlo por vencer la enfermedad. Por su parte, algunos internautas no sabían que Piscoya se había contagiado.

"Éxitos para tu pronta total recuperación", "Se me hacía raro no verte en las pantallas", "Me alegra mucho saber que estás bien", "Es una buena noticia saber que estás mejor", son algunos de los comentarios.

Es importante mencionar que Moisés Piscoya no solo aparece en las producciones del canal del Estado, pues también en los videos de la ONPE en miras a las elecciones generales del 11 de abril.