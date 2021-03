Poder Judicial rechaza el pedido de prisión preventiva para Martín Vizcarra

El Poder Judicial rechazó esta noche el pedido de prisión preventiva de 18 meses en contra del expresidente de la República, Martín Vizcarra, por el caso Club de la Construcción.

De acuerdo con la jueza María Álvarez, no se cumplió los requisitos para dictar prisión preventiva al exjefe de Estado. Por ello, decidió imponer comparecencia con restricciones a Vizcarra Cornejo, quien postula al Congreso por el partido Somos Perú.

En ese sentido, el exmandatario estará prohibido de comunicarse con los investigados y divulgar información sobre la investigación, que realiza la Fiscalía, en los medios de comunicaciones. Además, se le impuso una caución de 100 000 nuevos soles.

Minuto a minuto de la audiencia de Martín Vizcarra

- DECISIÓN FINAL. Jueza María Álvarez no acepta el pedido de la Fiscalía. Martín Vizcarra afrontará en libertad la investigación por el Club de la Construcción.

- Jueza María Álvarez: "La posibilidad de un pedido de asilo lo consideramos un acto especulativo. No se han acreditado comunicaciones recientes con el presidente de Bolivia o con funcionarios diplomáticos. La fiscalía no ha acreditó una relación cierta en el extranjero"

- La jueza señala que se encuentra acreditado el arraigo domiciliario y familiar de Martín Vizcarra por lo que no puede ser considerado como criterio en contra de la libertad del investigado. Asimismo, no encuentra peligro de fuga.

- Jueza María Álvarez: "No es admisible que por el solo hecho que se hayan realizado presuntos delitos de corrupción se forme parte de la organización criminal, es posible, pero tiene que ser mínimamente estructurada por el Ministerio Público"

- Jueza María Álvarez comenta que "existen graves y fundados elementos de convicción sobre la presunta coimas de hechos", entre ellos Loma de Ilo.

(VIDEO: JUSTICIA TV)

- Ante presuntos delitos de funcionarios, la jueza María Álvarez precisó que no siempre hay pruebas directas y en muchos casos se debe recurrir a la prueba indicial.

- "Para dictar prisión preventiva debemos tener una alta sospecha, gravedad de la pena y peligro procesal. Además, para el peligro procesal debe acreditarse peligro de fuga de forma objetiva, no la conjetura, más actos de obstaculización de la investigación", sostiene la jueza María Álvarez Camacho.

- Se reinicia la audiencia. La jueza María Álvarez Camacho lee la resolución de pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.

- La jueza María Álvarez Camacho suspende la sesión y anuncia que a las 17:30 horas brindará la resolución del caso.

- "No le pido a la Fiscalía que tenga humanidad. No se le puede pedir a la Fiscalía esa característica, pero debe haber algo de sentido común. Estamos a dos días de haber sido vacado y pide usted que se le lleve a prisión porque ya no tenía trabajo", manifiesta Martín Vizcarra durante la audiencia.

- El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, y el abogado del exmandatario, Fernando Ugaz sostienen un debate técnico.

Fiscalía solicita 18 meses de prisión para Vizcarra

Como se recuerda, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra debido a presuntas coimas. El fiscal Germán Juárez Atoche presentó esta pedido en base a documentos y declaraciones de testigos y colaboradores eficaces.

(VIDEO: JUSTICIA TV)

De acuerdo la hipótesis fiscal, el exjefe de Estado habría recibido un pago irregular de 2.3 millones de soles por la adjudicación de las obras públicas de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Martín Vizcarra no pedirá asilo político

Ante el pedido de la Fiscalía en su contra, Martín Vizcarra indicó que no abandonará el país. "No voy a pedir asilo político ni me voy a internar en un hospital para evadir de la justicia. Estoy aquí para responder con la frente en alto porque no he cometido ningún delito", sostuvo.