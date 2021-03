Doctor fue agredido por familiares de paciente que falleció por COVID-19

Un doctor del hospital III de EsSalud Puno fue agredido por los familiares de un paciente que había fallecido por COVID-19. El caos se desató cuando el galeno informó que el enfermo, de 61 años, pereció producto de la enfermedad, y entre los atacantes se encuentra un agente de la Policía Nacional del Perú.

Su nombre es Eder Lennart Sairitupa Flores, un doctor que ala encontrarse en turno le tocó informar a una familia sobre la muerte de uno de sus seres queridos que tenía los pulmones comprometidos al 95%. No obstante, el grupo de personas no reaccionó bien al oír la noticia y comenzó la violencia.

"Después de comentarle el fallecimiento, él (agresor) vino con unos amigos, según ellos para sacar el cadáver del paciente COVID, le indicamos que no se puede que hay un protocolo para movilizar los cuerpos, ellos vinieron agresivamente contra nosotros con amenaza de muerte que nos van a matar y en ese afán me agredieron directamente, me empujaron, me patearon y me tumbaron al piso, pasaron sobre la seguridad y nos maltrataron”, explicó el trabajador de salud.

Tras el incidente, los agresores fueron trasladados a la comisaría sectorial de Puno, mientras que el doctor tuvo que ser atendido y fue diagnosticado con un trauma abdominal, contusiones en la cabeza y hematomas.

Finalmente, la víctima fue llevada a poner la denuncia contra el grupo de personas que lo agredieron. Asimismo, la Red de EsSalud Puno se expresó indignada por “la actitud violenta de los familiares del paciente fallecido”.