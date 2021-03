Yo soy: imitador de 'Marcello Motta' anunció que dio positivo al coronavirus

El imitador de Marcello Motta, José Rosillo, en Yo soy anunció este miércoles que está contagiado del coronavirus. Así lo publicó en su cuenta de Instagram y recibió el apoyo de sus miles de seguidores.

El artista mencionó que en estos días comenzó a tener síntomas por lo que se sometió a un test de despistaje. “Amigas y amigos, durante la semana empecé a sentir un poco de malestar, por lo cual ayer (23 de marzo) me tomaron una prueba de la COVID-19 y sí, salí positivo”, escribió

Asimismo, precisó que se ausentará de la edición especial del programa de Latina este sábado, pero regresará para seguir mostrando su talento. Además, agradeció el respaldo de sus seguidores.

(Foto: IG José Rosillo)

“Al momento me encuentro estable y poniendo todo de mí para recuperarme pronto. Lo único que me apena es no poder presentarme este sábado en el programa y aplazar la fecha del concierto virtual que iba a dar el 28 de marzo, al menos una semana más, para poder dar lo mejor de mí. Agradezco a las personas que me escriben y se preocupan por mí. Pronto volveré con fuerza”, añadió

Es importante mencionar que el compañero de 'Marcelo Motta', Jean Paul Strauss, en Yo soy, grandes batallas: grandes famosos también dio positivo al coronavirus la semana pasada.