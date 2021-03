Hernando de Soto se vacunó contra la COVID-19 en Estados Unidos - VIDEO

Después de varias especulaciones, Hernando de Soto, quien compite en las elecciones 2021, confirmó este miércoles que se ha vacunado contra la COVID-19 en Estados Unidos. "He logrado hacerlo sin quitarle ninguna vacuna a mis compatriotas", sostuvo.

A través de una transmisión en vivo, el candidato presidencial por "Avanza País - Partido de Integración Social" señaló que la segunda dosis estaba programada en su reciente viaje a territorio norteamericano. Previamente había volado al mismo país el pasado 1 de marzo.

"Yo tengo que seguir viajando por el Perú. Todo el mundo dice que 'este es un candidato medio viejito'. Bueno, ahora tomo en consideración que tengo que protegerme a mí, a mi familia y a la gente con la cual yo hablo", manifestó el economista desde Cusco.

(VIDEO HERNANDO DE SOTO)

En ese sentido, Hernando de Soto remarcó que "ha sido por medio del sector privado. No he sido asistido por ningún gobierno. No se olviden que yo hice una propuesta, que se abra el programa ‘Sagasti-De Soto’, con el objetivo de traer países de afuera para que sean vacunados todos. Pero, desgraciadamente, hasta ahora no he tenido éxito. Espero que me acepte pronto (el presidente Francisco Sagasti)".

Al ser consultado por la prensa cusqueña sobre la marca de la vacuna contra la COVID-19 que ha recibido, De Soto expresó desconocer ese detalle.

"Sencillamente, me la ofrecieron. Y, por supuesto, porque tenía que visitar Estados Unidos por otra razón, me la pusieron ahí, pues. El problema no es ser vacunado. El problema es cuando se abusa del poder como funcionario público", explicó.