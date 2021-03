Adolfo Aguilar se pronunció sobre discusión con Katia Palma: "Tengo derecho a opinar"

Durante la emisión del último programa Yo soy: grandes batallas, grandes famosos, el público pudo observar un tenso momento entre el conductor del espacio de competencias Adolfo Aguilar y la jurado Katia Palma.

En dicha gala, Palma, opinó sobre la participación de ‘Yuri’ y comentó que le gustaría verla más en su género. Sin embargo, Aguilar no dudó en intervenir y dijo: "Pero Katia, está bien pues que se haya arriesgado a cantar salsa". Sin embargo, estas palabras no llegaron a bien a la también actriz comediante , quien respondió con una desafiante frase: "Somos jurados, el jurado opina, el conductor conduce".

Tras el cruce de palabras, Adolfo Aguilar y Katia Palma estuvieron en el programa Mujeres al mando para aclarar el tema. La actriz ratificó su postura en contra de su compañero y expresó —una vez más— lo mencionado en la gala del sábado.

“Él es conductor, es como que diga: ‘la siguiente dupla no va’. No pues”, comentó Palma. Tras dichas expresiones, Aguilar no se quedó callado y se explayó de acuerdo a su postura.

"Se molesta porque no le gusta que le digan nada, pero es mi opinión. Creo que también tengo derecho a opinar. Además, yo no estoy opinando sobre los participantes, estoy opinando sobre la devolución de los jueces", señaló el conductor.

Al término del programa, Katia Palma indicó que espera no volver a pasar por un momento tenso con algunos de sus compañeros de trabajo. “Espero que sea la última vez que pasa esto”.