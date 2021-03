Toque de queda - domingo 28 de marzo: ¿A qué hora comienza la inmovilización?

Si bien el Gobierno determinó nuevas medidas en la lucha contra el coronavirus, estas recién entran en vigencia el lunes 29 de marzo, por ello en esta nota te explicamos a qué hora comienza el toque de queda este domingo 28 del presente mes. Cabe resaltar que el horario varia dependiendo el nivel de alerta de la región en la que te encuentres.

Como se sabe, una de las medidas más importantes para disminuir los contagios por COVID-19 en nuestro país es la inmovilización social, y esta tiene un rango horario establecido para cada región de nuestro territorio.

Es importante indicar que Lima Metropolitana pasó a estar en nivel de alerta muy alto, en donde la inmovilización durante todo el día domingo ya no es obligatoria, pero no se puede salir en vehículo particular.

¿A qué hora comienza el toque de queda este domingo 28 de marzo?

- Nivel de alerta extremo: En las regiones que se encuentren en nivel extremo el toque de queda inicia a las 9.00 p. m. y culmina. las 4.00 a. m.

- Nivel de alerta muy alto: En las regiones que se encuentren en nivel muy alto el toque de queda inicia a las 9.00 p. m. y culmina. las 4.00 a. m.

- Nivel de alerta alto: Las regiones donde el nivel es alto el toque de queda inicia a las 10.00 p. m. y culmina a las 4.00 a. m.

Regiones en nivel de alerta extremo

- Áncash: Huaylas.

- Apurímac: Andahuaylas.

- Ayacucho: Huamanga.

- Cusco: Cusco.

- Ica: Ica.

- Junín: Chanchamayo y Chupaca.

- La Libertad: Trujillo y Pacasma.

- Lima región: Barranca, Huarochirí y Huaura.

- Loreto: Alto Amazonas.

- Madre de Dios: Tambopata.

- Piura: Piura.

- Puno: Puno.

- San Martín: Moyobamba.

- Tumbes: Tumbes.

- Ucayali: Coronel Portillo.

Regiones en nivel de riesgo muy alto

- Amazonas: Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba.

- Áncash: Huaraz, Aija, Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Carhua, Carlos Fermín Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay.

- Apurímac: Abancay, Antabamba,, Aymaraes, Cotbambas , Chircheros y Grau.

- Arequipa: Arequipa, Camaná. Caravelí, Castilla, Caylloma. Condesuyos, Islay y La Unión.

- Ayacucho: Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán .

- Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, Celendón. Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel. San Pablo y Santa Cruz.

- Callao: Callao.

- Cusco: Acomayo, Anta. Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

- Huancavelica: Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huaytara y Tayacaja.

- Ica: Chincha, Nasca, Palpa y Pisco.

- Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli.

- La Libertad: Ascope, Bolívar, Chepén, Julcán, Otuzco Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco. Gran Chimú y Virú.

- Lima: Lima Metropolitana, Cajatambo, Canta, Cañete. Huaral, Oyón y Yauyos.

- Loreto: Maynas, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo.

- Madre de Dios: Manu y Tahuamanu.

- Moquegua: Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro e Ilo.

- Pasco: Pasco, Daniel Alcides Carrión y Oxapampa.

- Piura: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura.

- Puno: Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina San Román, Sandia y Yunguyo.

- San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja, San Martin y Tocache.

- Tacna: Tacna, Candarave, Jorge Basadre y Tarata.

- Tumbes: Contralmirante Villar y Zarumilla.

- Ucayali: Atalaya, Padre de Abad y Purus.

Regiones en nivel de riesgo alto

- Huánuco: Huánuco, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca, Lauricocha y Yarowilca.

- Lambayeque: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.