Candidata al Congreso de la República denuncia acoso por falso video íntimo

La candidata al Congreso de la República por el partido Alianza para el Progreso, Karin Burga, viene denunciando ser víctima de difamación y acoso político debido a que hay gente desadaptada que ha subido un vídeo íntimo, dejando entrever que ella es la protagonista

"La verdad no sé qué hacer porque no sé cómo frenar esto ya que yo misma vengo trabajando con mujeres víctimas de violencia e incluso he defendido estos casos pero ahora que estoy involucrada, realmente no sé como controlarlo", afirmó Karin.

La candidata asegura que desde hace varios meses ya viene siendo atacada con este tema, pero esta última semana, previa al cierre de las elecciones, ha venido siendo con mayor intensidad

Además, este material pornográfico ha llegado hasta su hermano menor, quién hizo caso omiso pero a la candidata la tiene muy afectada ya que incluso hay personas que le han expresado su rechazo para las votaciones del 11 de abril por este motivo.

"Al principio como que no le tomé importancia porque no soy la de los vídeos, pero hay gente que me esta escribiendo y me dice que ya no va a votar porque están circulando vídeos íntimos míos", aseveró

Entre lágrimas, la candidata afirmó que se encuentra muy avergonzada porque a pesar de que la campaña termina este domingo 11 de abril, afirma que el daño ya está hecho.

Finalmente, ella espera que este acoso que viene recibiendo en redes sociales, acabe de una vez para que ella y su familia puedan volver a la tranquilidad que tenían antes.