Conductor quiso cobrarle a Verónika Mendoza por entrevista, pero ella se negó – VIDEO

A poco para que se lleven a cabo en nuestro país las Elecciones Generales 2021, los candidatos presidenciales siguen brindando entrevistas para distintos medios de comunicación con la finalidad de poder hacer llegar sus propuestas a todo el país. No obstante, un periodista reveló que quiso cobrarle a Verónika Mendoza para que acuda a su programa, pero ella se negó.

El hecho ha causado indignación entre los usuarios de Twitter, quienes no pueden creer las palabras expresadas por el conductor de Uranio TV, programa de Yurimaguas. El hombre indicó que se comunicó con el personal de prensa de la postulante de Juntos por el Perú, y el resultado impresionó a muchos.

"La jefe de prensa de esta candidata llamó muy temprano, le dijimos que las entrevistas políticas tienen un costo. Dijeron que no tienen dinero, es una candidata pobre. Y hoy, el medio de comunicación, hizo alarde de que iba a entrevistar a Verónika Mendoza a las 7 de la noche”, señaló el comunicador.

"Le hemos dicho que la entrevista tiene un costo, porque los medios no viven del aire. No creo que el canal de televisión que la va a entrevistar hoy día lo haga gratis. No quiso asumir el costo porque no tiene dinero para una campaña electoral, me parece increíble”, añadió.

El video se ha difundido en redes sociales y se ha ganado el repudio de cientos de personas, quienes alegan que las entrevistas políticas deberían ser gratis y que los candidatos presidenciales no tendrían que pagar debido a que tienen la necesidad de comunicarse con el pueblo peruano.

Finalmente, es importante precisar que Verónika Mendoza apareció el lunes 5 de abril en Mujeres al mando, espacio televisivo en el que fue entrevistada sobre diversos temas de su vida personal e incluso terminó bailando "Pasito tun tun" y deleitando al público con una canción.