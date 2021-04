Verónika Mendoza baila "Pasito tun tun" en vivo junto a Maricarmen Marín - VIDEO

Las Elecciones Generales 2021 se llevarán a cabo este domingo 11 de abril y los candidatos presidenciales lo saben muy bien, por ello tratan de conseguir más votos a su favor mostrándose en distintos programas y haciendo de todo. Tal es el caso de Verónika Mendoza, postulante a la presidencia de Juntos por el Perú, que apareció en Mujeres al mando y terminó cantando y bailando "Pasito tun tun".

El metraje se ha vuelto viral en las redes sociales, y es que la fémina no solo bailó uno ni dos, sino hasta tres géneros musicales distintos y tampoco dudó en demostrar sus dotes a la hora de entonar una canción. Incluso, Maricarmen Marín decidió unirse a ella para realzar más el espectáculo ante las cámaras de televisión.

La política pasó primero por una ronda de distintas preguntas sobre su vida personal, donde respondió si era celosa, dónde prefiere vivir (Lima o Cusco), si se considera apasionada y a qué se dedicaría si no estuviera en la política. No obstante, tras ello, la retaron a bailar "Caporales", la "Valicha", y a cantar "Daremos todo", pruebas que no dudó en realizar.

Sin embargo, el momento más llamativo llegó cuando le tocó danzar alguna cumbia frente a todos los espectadores. En ese preciso momento le pidieron a la producción que pongan una canción interpretada por Maricarmen Marín y colocaron "Pasito tun tun", acto seguido la candidata y la artista comenzaron a bailar en vivo ante la sorpresa de todos.

El video de Verónika Mendoza en el programa ronda las redes sociales y se ha vuelto tendencia, con muchos comentarios de usuarios dejando de lado el tema político y enfocándose en la candidata presidencial como persona, indicando que "canta bonito" o que "baila bien".

Como se sabe, el domingo 11 de abril los peruanos deberán acudir a su local de sufragio para elegir a quien será el próximo presidente de nuestro país, y la integrante de Juntos por el Perú marcha quinta en la última encuesta del IEP, con un 7,3% de respaldo.