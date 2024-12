Juliana Oxenford denuncia campaña en su contra en redes para quitarle auspiciadores

Juliana Oxenford se pronuncia por campaña en su contra. Fuente: Twitter.

"Un grupo de señores caseritos de las revistas sociales más “chic”, se han sumado a una cadena en Facebook donde aparezco junto a símbolos terroristas y a las marcas que auspician mi programa. El lema es: 'no compren los productos que ponen plata en el espacio de está comunista'", escribió.

Juliana Oxenford exhortó a Keiko Fujimori a no utilizar frases "poco democráticas" que inciten a la ciudadanía desconocer la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones . Además, sostuvo que la candidata presidencial estaba en todo su derecho de organizar manifestaciones, pero le pidió que no haga uso de "jugarretas" en su discurso.

"En el caso de Keiko Fujimori, si no está escuchando, holis. Una recomendación si se va a dirigir a la gente, que también está en su total derecho, hay muchas personas que están yendo porque la quieren escuchar y quieren verla, pues no venga con estas jugarretas poco democráticas (...) No azuce más los ánimos por Dios", precisó.