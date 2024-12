Juliana Oxenford a Keiko: "Holis, no azuce más los ánimos por Dios"

Para la periodista, Keiko Fujimori utiliza frases en sus mítines que considera jugarretas poco democráticas, las cuales incitan a la ciudadanía a no rendirse ante el posible resultado adverso y desconocer la decisión que tome el Jurado Nacional de Elecciones.

"En el caso de Keiko Fujimori… si no está escuchando, holis. Una recomendación si se va a dirigir a la gente, que también está en su total derecho, hay muchas personas que están yendo porque la quieren escuchar y quieren verla, pues no venga con estas jugarretas poco democráticas de '¿y ustedes se van a rendir?', que es lo que dijo la última vez, 'díganme', 'respondan', '¿ustedes se van a rendir', ¿rendirse de qué, Señora Fujimori? No azuce más los ánimos por Dios", indicó la conductora.