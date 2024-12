Ministro de Salud reconoce que vacunación de Vizcarra fue un error: “Se nos pasó” - VIDEO

“Es realmente indignante, como hemos señalado, han hecho un aprovechamiento indebido. La verdad a nosotros se nos pasó, es un error no haber incorporado en el padrón la relación de las personas que se vacunaron indebidamente el año pasado”, precisó el titular del Ministerio de Salud durante una entrevista en Canal N.

“Ya no debían estar convocadas en el padrón, como es un mecanismo automático, ha ido saliendo y nosotros no hemos sido conscientes de que personas que estaban en esa lista ya no debían entrar al proceso de vacunación”, sostuvo.