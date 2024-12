Bono 600: ¿Hasta cuándo puedo cobrar el beneficio económico?

En una entrevista con La República, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, que ya son 4,2 millones de usuarios ( 90,7% de los que se consideró) que han cobrado este subsidio, no obstante, se estima que falta 500 000 perceptores quienes no han recibido este dinero.

"Es la población a la que no hemos podido llegar porque no están bancarizadas, no tienen un número de celular, por un tema de dispersión o de conectividad. Se está gestionando ante el MEF la ampliación del plazo para poder abonar a estos usuarios con, a la par, una estrategia de densificación en las zonas donde hay bolsones de mayor población que aún no han podido acceder al subsidio", declaró.