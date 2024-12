Sebastián Salazar sobre su ingreso a Cuarto Poder: "Mi papá no sabía nada"

Con el objetivo de poner un punto final a dicho tema, Sebastián aclaró que su progenitor no sabía que él iba a asumir la conducción de Cuarto Poder y todo se dio de forma espontánea.

"Me acuerdo que cuando se le conté a mi papá se quedó impactado y anonadado. Me imagino que por el hecho que era su hijo ni siquiera le dijeron, lo que sé es que no tenía ni la más mínima idea y quedó en shock cuando le conté", sostuvo en declaraciones al diario Trome.