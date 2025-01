Bono 600: consulta si aún puedes cobrar el beneficio económico

No obstante, hay algunos perceptores que no han podido cobrar este subsidio, así lo confirmó la titular del Midis, Silvana Vargas, en una entrevista con La República, en pasado junio.

"Es la población a la que no hemos podido llegar porque no están bancarizadas, no tienen un número de celular, por un tema de dispersión o de conectividad", declaró para el mencionado diario en aquella oportunidad.