Joven muere al caer a un abismo mientras hacía puenting

La joven no se hallaba con el equipo de seguridad completo antes de saltar al abismo, según los visitantes del lugar.

Tras la noticia, familiares de Yesenia contaron su versión de los hechos: “Ella se acercó al sitio de lanzamiento y tenía elementos ya puestos y, de un momento a otro, se lanza. El novio me dice que ellos escucharon algo, no sabemos en este caso si fue una orden, si los instructores usan una palabra clave. Él escuchó esto y ella también y se tira”, narra Andrés Morales, hermano de Yesenia, para el medio El Tiempo.

Según los resultados médicos, la joven no habría fallecido por el impacto en el suelo, sino a causa de un paro cardíaco mientras estaba cayendo. Sumado a ello, se reportó tras el accidente que la empresa Sky Bungee Jumping que organizaba el puenting no llevaba permisos legales para ejercer la actividad.



"Bajaron y miraron cómo estaba ella, le quitaron el arnés y no los volvió a ver", agregó Andrés a los medios. Hasta el momento la compañía en cuestión no se pronunció públicamente ante la muerte de Yesenia Morales, por lo que la familia de la joven tiene pensado emprender acciones legales en su contra.