Disfunción eréctil podría ser secuela de la COVID-19, advierte EsSalud

Si eres hombre y has padecido de coronavirus, presta mucha atención. El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) alertó e indicó que la COVID-19 podría ser un detonante para la disfunción eréctil, y es que esta secuela afectaría al 50% de los varones de entre 40 a 70 años de edad.

Asimismo, el galeno informó acerca de que existen tres niveles de disfunción eréctil: leve, moderado y severo; y que la gravedad se identifica dependiendo del grado de erección que logre el afectado. De igual manera, Arrús resaltó que la COVID-19 no es el único factor para que el pene deje de funcionar, sino que también influyen el colesterol elevado, diabetes, hipertensión arterial, etc.

Por último, el médico hizo un llamado a todas las personas que padezcan de este problema para que no se automediquen y no caigan en engaños. “Existen pacientes que presentan factores de riesgo y no deberían tomar determinados medicamentos. Para ellos, consumirlos sin indicación médica podría ser sumamente peligroso”, sentenció.