Por la designación de Guido Bellido: Pedro Francke no sería ministro de Economía

Pedro Francke ha sido uno de los asesores que colaboró con el actual presidente desde el inicio de la segunda vuelta electoral. Además se reunía con empresarios y gremios para darles tranquilidad sobre el manejo que tomaría el nuevo gobierno, recalcando que no habría expropiaciones ni desajustes económicos. No obstante, era muy criticado por Vladimir Cerrón en redes sociales.

Foto: Andina

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Salaverry dejó en claro que le brindará todo su apoyo a Pedro Castillo durante su gestión, esto independientemente si es ministro o no.

"El presidente Pedro Castillo tiene la gran responsabilidad de sacar adelante nuestro país y como peruanos es nuestro deber apoyarlo. No dudo de su esfuerzo y buenas intensiones. Como lo dije desde el inicio, mi apoyo no depende ni dependerá de ser ministro o no", sostuvo el excandidato presidencial.