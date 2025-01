Rósangela se encuentra con Angelina Jolie en Italia: "Soy tu fan. From Perú"

Luego de la grata experiencia 'Rous' se mostró muy emocionada ante el furtivo encuentro con la ganadora de un Oscar y no tuvo más que elogios hacia la interprete de 'Maléfica'.

“Es muy sencilla. Si la ves en la calle, de seguro no te vas a dar cuenta porque va bien tapada para que no la reconozcan. Ella estaba enfrente de mis ojos y me acerqué como loca”, indicó la integrante de 'Esto es Guerra'.