Willie González amenaza con retiro: “Lo vulgar vende más de lo que he hecho por 35 años”

Si bien esta no es la primera vez que el puertorriqueño amenaza con dejar de hacer música, esta vez sí ha condicionado su permanencia con el apoyo que reciba de su público ahora que empezará con los conciertos tras las reactivaciones por pandemia.

"Espero no volver a desanimarme y continuar realizando nuevas propuestas. Eso sí, si veo que vale la pena hacerlo. Por otra parte, voy a continuar realizando mis shows, pero creo que no voy a grabar más temas hasta que vea que en realidad sí vale la pena. Eso va a depender mucho de todos mis seguidores, si sigo grabando o no. Mientras tanto, estoy a la espera del respaldo y el apoyo de todas las emisoras, tanto online como radio en vivo”, escribió el intérprete de 'Quiero morir en tu piel' en su cuenta oficial de Facebook.