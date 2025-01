Estados Unidos: ¿Por qué Google recortaría salario a empleados que trabajen en casa?

Google y otros corporativos como Microsoft, Facebook y Twitter han ofrecido rebajas de salario para aquellos empleados presiden de viviendas donde vivir es menos caro. No obstante, compañías como Reddit y Zillow exponen que pagarán lo mismo sin importar dónde vivan sus empleados, ya que así se fomenta 'la diversidad'.

Trabajadores de Google en Estados Unidos tendrían reducción de sueldos según en qué región vivan.

"Es un recorte tan alto como el aumento de mi más reciente ascenso de puesto", expresó el empleado de Google. "No trabajé tanto para lograr el ascenso y ahora ver rebajado mi salario", acentuó.

"Lo que está claro es que Google no tiene que hacer esto (...) No es que Google no se pueda permitir seguir pagando igual a los empleados que deciden trabajar desde casa", evaluó Jake Rosenfeld, profesor de Sociología de la Universidad de Washington en St. Louis.