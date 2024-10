Reinas del Show: Allison Pastor publicó mensajes de apoyo en IG tras salir del reality

Allison Pastor recibe el apoyo de sus fans en Instagram.

"Creo que acá no tiene nada que ver la edad, ni el tiempo que tengas en la televisión. Allison demostró siempre el respeto hacía todo y eso es más importante. Comprometida y dedicada al programa y siempre dando lo mejor de ella, por favor. 'Reinas del Show' no hagan quedar mal a Allison Pastor cuando no lo es y esto todos lo sabemos", precisó su club de fans.