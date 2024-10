Gisela asegura que Monique Pardo miente: "Ella sabe la verdad, sí la ayudamos" - VIDEO

Sin pelos en la lengua. Luego de guardar silencio por varias semanas, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse sobre las fuertes acusaciones que hizo Monique Pardo contra ella y la producción de Reinas del Show . Como se recuerda, la intérprete de "Caramelo" acusó a la popular 'Señito' de no ayudarla ni apoyarla tras sufrir una aparatosa caída en su programa.

Gisela Valcárcel indicó que no va a responderle directamente a Monique Pardo "porque ella sabe la verdad". Asimismo, sostuvo que no se refirió anteriormente a este tema porque, gracias a su experiencia, ya sabe como funciona la televisión.

"En el caso de Monique no solamente hemos cumplido, la hemos ayudado y asistido. Gracias por los buenos comentarios, gracias también por las inquietudes que muchas veces muestran", expresó la madre de Ethel Pozo .

"Cuando tienes tanto tiempo en la televisión aprendes también a callar. No quiero que las cosas se tergiversen, no es la idea, para ustedes lo mejor y también, por supuesto, para quien en su momento sienta que no la hemos cuidado, nada más lejano a la verdad", agregó Gisela.