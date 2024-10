Allison Pastor renuncia en vivo a 'Reinas del Show' y se vuelve tendencia en Twitter

Gisela Valcárcel y Allison Pastor tuvieron un enfrentamiento en 'Reinas del show', lo que provocó que la participante se despidiera del programa, tras mostrar su molestias con la producción "Doy un paso al costado". La inesperada situación no pasó desapercibida por el público que volvió a la modelo tendencia en Twitter.

Luego de finalizar su baile donde representó a 'Morticia' de Los Locos Adams, Allison expresó su incomodidad con la producción por ponerle trabas al momento de modificar la coreografía, a lo que Gisela respondió sacando cara por su equipo, esto produjo que Allisson no aguantará más y decidiera renunciar en vivo 'Reinas del show'.

"Yo asumo toda la responsabilidad, yo solo he dicho cómo me he sentido y realmente doy un paso al costado y que tenga que ganar la que tenga que ganar, muchas gracias por la oportunidad", manifestó la ahora exparticipante de la competencia antes de retirarse del set.