Apagón de internet: qué es y cómo podría afectar a tus dispositivos

El apagón de Internet está más cerca de lo que crees. Miles de usuarios alrededor del mundo se encuentran alertas, pues el evento iniciará el próximo 30 de septiembre en algunas computadoras, celulares, consolas de videojuegos, tablets, televisores inteligentes y otros gadgets, los cuales no podrán establecer conexión con Internet, quedando completamente inútiles.

El motivo de la caducidad y no renovación de dicho certificado es que Let's Encrypt, la organización sin fines de lucro que los emite, dejará de funcionar el jueves. Por esa razón, los gadgets que cuentan con CA de DTS Root CA X3 no tendrán internet si no son actualizados.