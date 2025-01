'Tigre' Gareca y periodista protagonizan altercado en conferencia

La penúltima pregunta de la conferencia de prensa fue hecha por periodista de Best Cable que se refirió de la siguiente manera: "Usted dijo que la selección busca encaminarse, le recuerdo que faltan 6 fechas y quizá no nos alcance. Luego usted dice que la afición cree en la selección, yo le cuento que el 90% cree que estamos eliminados. El público es emocional, en un momento a la selección le va bien y vuelve el corazón del hincha".

El 'Tigre' Gareca no se incomodó ante la pregunta y más bien respondió apelando a lo conseguido ya en el camino a Rusia 2018: "Usted me hace recordar cosas, yo le hago recordar cosas a usted. Le pregunto, ¿cuándo se encaminó la selección en la eliminatoria pasada? ¿A cuántas fechas del final se encaminó? Creo que fueron seis fechas, pero de todas maneras, más allá de esto le hago otra pregunta. En esa fecha y a esa altura en la Eliminatoria pasada esta encuesta que usted me daba, ¿qué pensaba la gente o qué pensaba la gente?" A lo cual el periodista respondió "Eliminados".

Ricardo Gareca, DT de Perú.

"Puede tener un mal inicio, un buen promedio y un buen final. Gana el campeonato o gana el objetivo. Si bien los tres item son importantes, creo mucho en el final. En base a qué? a la experiencia que tengo. Cuando me tocó ganar campeonatos u objetivos, lo he ganado por un spring final. Como los números dan, como yo creo en la selección como estoy seguro que ese 90% que usted dice, no es que no crea sino es que duda. Pero si la Eliminatorias pasada teníamos el 5% de posibilidades y usted me da el 10% tengo más fe todavía. A la selección con el 5% imagínese que la vez pasada le alcanzaba, imagínese con el 10%, si usted me da el 10% tengo más fe todavía. Yo le digo a la gente, le transmito a la gente que siga confiando en nosotros. Por ahora estamos enteros".