SJL: Vecinos piden al Minsa actuar por centro de salud abandonado: "Parece un fumadero"

Vecinos de Campoy, en San Juan de Lurigancho , denunciaron que el Ministerio de Salud no se manifiesta sobre un centro de Salud abandonado en lamentables condiciones desde hace 2 años. Incluso, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Centro habría firmado para su construcción desde 2020.

En un acuerdo con la Diris, el pequeño hospital tendría que estar en planes de construir en el recinto donado por los propios vecinos en SJL. Hasta la fecha, el centro de salud no ha cumplido con las condiciones de infraestructura, sanidad o tecnología para la atención de los vecinos. "Más parece un fumadero", criticó un vecino.

"Hemos ido a hablar con el director Jesús Bonilla , en la cual no nos da respuesta, ya tenemos dos años en esto y nada", comentó la presidenta de la Comisión de Salud de Campoy a Latina . "Aquí están las actas de la asamblea (...) donamos el terreno al Diris Lima Centro", agregaron al medio.

"Están dando servicio en estas condiciones, así como están: las paredes pintadas, las lunas rotas, no tienen luz, roban del poste, tengo entendido que el agua recién le han puesto", anunció la dirigente vecinal al medio.

Nuevamente, vecinos aseguran que el Diris de Lima Centro no se ha pronunciado hasta el momento. "No ha hecho nada absolutamente y no hay una atención (en condiciones) para el ciudadano".