Navidad: decenas de familias pasaran nochebuena afuera del hospital del Niño

“Envío un saludo a mis dos hijos, Larisa y Romel, que se han quedado en la selva. Pido que me perdonen, pero les prometo que volveré con su hermanito. Ellos están con mi suegra, que es como una madre para mí”, dijo entre lágrimas.

“Tiene el cerebro dañado por una microcefalia y una enfermedad más. Los antibióticos le calman, pero igual sigue irritado. Me han dicho que no lo pueden internar porque tendría que pasar por consulta externa, ya que no tienen cama. Mi hijo tiene seis meses y estoy mortificada”, expresó la joven madre.