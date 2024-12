¿Qué es la influenza H3N2 que alarma a Loreto por su rápida expansión?

La influenza puede generar casos altamente peligrosos, derivar en paros cardiacos o neumonías graves si no se cuenta con la vacuna contra ella. Al igual que la labor que hacen las vacunas contra la COVID-19 en nuestro organismo, la dosis contra la H3N2 contrarresta los efectos graves que puede ocasionar un contagio. Por ello, Juan Carlos Celis recuerda no descuidar la vacunación en general, asimismo recomendó no automedicarse para no agravar la situación.