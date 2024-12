¿Cómo financiar la campaña escolar de tu negocio con más de S/70 mil?

El inicio del año escolar está cada vez más cerca y muchos emprendedores buscan aprovechar la oportunidad para incursionar en la venta de mochilas, útiles escolares, loncheras, uniformes, zapatillas, artículos electrónicos, etc. Así, la campaña escolar es una gran oportunidad para los empresarios, ¿por qué?



Antes de que los niños y adolescentes ingresen al colegio, los padres reciben la lista de útiles que les entrega cada institución educativa; además de lo que se necesita en uniformes, calzado y otros accesorios.



Por eso, ante esta necesidad debes abastecer tu negocio para aprovechar esta época e incrementar tus ventas. Pero, ¿qué pasa si no cuentas con el capital suficiente y tus ahorros no son suficientes para abastecer tu negocio?