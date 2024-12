COVID-19: No habrá sueldo para personas que asistan a laborar sin vacunarse

Jorge Toyama, abogado laboralista, aseguró y advirtió que las personas que realicen trabajo presencial pero no estén de acuerdo con vacunarse contra la COVID-19 , podrán ser colocados bajo suspensión perfecta; es decir, no recibirán su sueldo correspondiente.

En conversación con RPP el experto informó sobre esta nueva medida, “Existe un requisito para trabajar presencialmente, que es estar vacunado. Si el trabajador no tiene la vacuna no puede trabajar, y si no puede trabajar la consecuencia es que no le van a pagar el sueldo”, expresó.