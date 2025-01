Sheyla Rojas: revelan cuánto costaría entrevistar a la modelo

Por otro lado, aseguró que Sheyla Rojas cobra por enlace con cada programa cerca de 1000 dólares: "Va a ‘América Hoy’ y ofrece: 'muy bien, ¿quieres que me conecte contigo? 3 mil 500 soles’. Va a otro show de espectáculos o a otro show de otros canales, ya sean magazines matutinos, lo que sea, dice: ‘¿Quieren que me conecte? 3 mil 500 soles".

Finalmente, agregó que no le ve futuro a la relación: "Ella se confunde, ella le ve el teléfono, ella se arrebata, luego lo pone en sus plataformas y luego ‘no me confundí, es un buen hombre’. No necesitamos creerle a todos los brujos o ser uno de ellos para saber que este es el desenlace que en cualquier momento va a tener esa relación".