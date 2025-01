Mario Irivarren defiende a ‘Esto es Habacilar’: “Me ha divertido”

El exguerrero Mario Irivarren , se refirió al nuevo programa de América Tv, "Esto es Habacilar" y dijo que le parece “divertido", después de que este estuviera en el ojo de la tormenta debido a que el icónico conductor Raúl Romero no es parte del espacio.

"Esto es Habacilar" ha recibido un sinfín de críticas por el nuevo formato que maneja, sin embargo para el influencer, el programa es de su agrado, además recalcó que al que no le parezca entretenido puede decidir y cambiar rápidamente de canal.

“Lo poco que he visto a mí sí me ha divertido. Finalmente, a quien no le guste, tiene un control remoto”, señaló el exnovio de Ivana Iturbe para el diario La República.