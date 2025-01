'Esto es Habacilar': modelo denuncia a programa “El maltrato fue horrible, casi 10 horas sin comer”

"Mi enamorada tuvo un punto de vista de participante y yo como audiencia, como nos separaron y no firmamos el consentimiento y a medio camino nos estaban coaccionando a firmar prácticamente... Estábamos prácticamente confinados a ese espacio pequeñito, mucha gente quería comer, quería comer e ir al baño y no podían... decían 'no pueden, no pueden, imposible'... Sacrificar nuestras necesidades básicas, parecía cárcel ", comentó el joven Mauricio Bracamonte, quien en comunicación con ' Amor y fuego ', aseguró que ni ir al baño les dejaron.

"Fue horrible porque mi papá, luego vi el celular, me estaban reventando el celular (con):'¿Dónde has estado? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?'. No sabían nada de mí y yo no sabía nada de él (su novio), estaba prácticamente en una cárcel (...) Lo más resultante aquí ja sido el mal trato que hemos recibido por la televisión, no solamente yo, sino por todos, no te pases sin poder tomar agua, sin poder hacer una llamada, sin poder comer", sentenció la joven sobre su experiencia en Esto es habacilar.