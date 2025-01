Esto es Habacilar arma show romántico pero sigue cayendo en rating

A finales de noviembre, un ampay confirmaba lo que parecía un secreto a voces: Patricio Parodi y Luciana Fuster, ambos de Esto es Guerra, mantenían una relación sentimental. Aunque esto intentó ser aprovechado por Esto es Habacilar, no evitó que sigan cayendo en los ratings.

Incluso, la pareja se mostró cariñosa en el programa y se animó a revelar pasajes de su relación en un ambiente romántico creado específicamente para ellos. No obstante, ni eso logró que la audiencia suba.

"Yo me imagino a los productores de EEG pensando: 'ya, si no me funciona el tema de los juegos, al menos tengo a este par (Patricio y Luciana) para que hagan el show'. Pero si ni hacer novelitas con ellos les funciona, imagínate ya qué podemos esperar. Hagan que se peleen entre ellos y que vuelvan a amistarse, eso da rating", cuestionó entre risas.