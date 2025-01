Melissa Paredes: Paula me escribió para desmentir que Anthony le haya pedido un viaje

La conductora Melissa Paredes aseguró que Paula Manzanal le envió un mensaje privado en una cuenta de su red social para desmentir que su actual pareja, Anthony Aranda, le haya pedido que lo lleve a España, tras las polémicas declaraciones de Janet Barboza.

Puede ver Paula Arias borra fotos con Eduardo Rabanal y futbolista sube 'stories' con expareja

Recordemos que la conductora de 'América Hoy' aseveró que el bailarín tenía planeado escaparse al país europeo con una famosa del espectáculo un día antes que saliera su ‘ampay’ con la exmiss Perú.

Es por ello que la exmiss Perú fue interrogada al respecto, durante la alfombra rosa de la película “Nos casamos: Sí, mi amor”, por las cámaras del programa ' Mujeres Al Mando ' y lo contó todo.

“¡Qué gracioso! Yo he estado hoy (ayer miércoles) en la clínica y Paulita (Manzanal) me escribe a mi Instagram y me dice: ‘Meli, no tengo idea por qué están diciendo eso, yo no tengo nada que ver’”, reveló.

“Yo le digo: ‘Paula no entiendo...Tranqui, yo fresh’, y me dice: ‘Es que yo no tengo nada que ver’. La verdad yo no tenía idea de lo que habían hablado y me manda las capturas”, agregó.