Hernán Condori: ¿Qué es el agua arracimada que defiende el Ministro de Salud?

"Nuestras células necesitan agua, con el agua arracimada, van a hidratar las células de nuestro cerebro, de nuestro páncreas, de nuestros pulmones. Permite que ingresen los nutrientes a las células y liberen las sustancias tóxicas. Se le llama el agua milagrosa. Esto no cura, sino mejora" , fue el discurso promocional del medicamente por el actual ministro.

"Siempre he trabajado en la parte preventiva promocional en mis 24 años de médico. No tengo por qué borrar nada de página de Facebook. He hecho diferentes publicaciones sobre hepatitis, el uso del pulso oxímetro, sobre el COVID-19 y diferentes productos para poder educar a la población", dijo Hernán Condori.