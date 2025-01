Hinchada 'blanquiazul' molesta con Beingolea y aseguran que es el nuevo jale de show cómico

El comentarista de Gol Perú indicó que, tras la expulsión de Jairo Concha y el gol de la visita, Alianza Lima no hizo mucho y no consiguió opciones para empatarlo. Por lo que en redes sociales la hinchada de los de Matute hizo su descargo y sugirió que Beingolea es el nuevo jale del show cómico conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza .

"No vi el partido de Alianza, pero me entero que como siempre Alberto Beingolea no estuvo a la altura de la transmisión”, "Cómo vas a decir que Alianza no generó con 10 hombres más ocasiones de gol” y “Hagamos campaña para que GolPerú deje de programar a Beingolea como comentarista”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.