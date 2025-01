"¿Miedo a los misiles? yo soy de Lanús": La insólita comparación de un argentino en Ucrania

Al escucharlo, el profesor de tango inmediatamente respondió con una sonrisa: "Mirá, yo soy de Lanús. Volvía todas las noches a mi casa así que tanto miedo no le tengo al misil", causando grana sombro en los conductores.

Asimismo, sobre la situación que se vive en Ucrania, Herlan explicó que hay preocupación en los ciudadanos. "La cosa está complicada, nosotros estamos cerca de Járkov. No sé si saben pero dicen que Rusia ya tomó Járkov y que la próxima ciudad es la nuestra así que estamos medio preocupados", señaló.

¡Eso no fue todo! Minutos después volvió a indicar que no le temías a los misiles y a los ataques de las fuerzas militares rusas. "Tanto miedo no le tengo, la verdad", dando a entender que más peligroso es vivir cotidianamente en esa localidad (Lanús) que el ataque de los rusos.