Horóscopo de HOY gratis lunes 10 de marzo: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Aquello que te dijeron sobre esa persona que quieres es verdad. Pondrás en marcha todo tu potencial intelectual para sobresalir en el plano laboral. Número de suerte, 8.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Olvidarás a quien no te merece y le darás un nuevo rumbo a tu vida afectiva. En el trabajo lograrás dominar tus impulsos y obtendrás mejores resultados. Número de suerte, 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Los conflictos sentimentales no faltarán, no debes perder la paciencia. Demostrarás que tienes aptitudes especiales que no habías puesto en práctica, úsalas y ganarás dinero extra. Número de suerte, 6.