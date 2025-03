¿Hay días no laborables en abril antes de Semana Santa 2025? Esto es lo que confirmó el Gobierno

Ante esto, es necesario tener en cuenta que los días oficialmente establecidos como feriados son solo el jueves 17 y viernes 18 de abril, los cuales son considerados como jueves y viernes santo . Aunque la semana inicia desde el domingo anterior, no todos los días son festivos.

Bajo este contexto, los trabajadores se preguntan si es que podrán o no acceder a días no laborables durante las fechas previas a la celebración religiosa y para ello, se debe conocer la disposición del Gobierno

Se sabe que la población no tendrá días no laborables antes del inicio de la Semana Santa, es decir, antes del domingo 13 que es cuando todo inicia. El Poder Ejecutivo es el encargado de promulgar estos descansos y no se sabe nada respecto a alguna actualización.