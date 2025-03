¿El sábado y domingo de Semana Santa son feriados en Perú? Aquí la respuesta oficial

El sábado y domingo que siguen al Viernes Santo no son feriados oficiales adicionales, sino que son días de descanso regular para la mayoría de trabajadores. Es decir, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección no están contemplados como feriados nacionales en la legislación peruana.

Es importante distinguir entre los feriados oficiales y los días no laborables decretados por el Gobierno. Los feriados son días de descanso obligatorio y remunerado, mientras que los días no laborables pueden ser establecidos por el Ejecutivo para fomentar el turismo interno u otras actividades, requiriendo la compensación de horas no trabajadas. Sin embargo, en años recientes, el Gobierno no ha designado el Sábado de Gloria ni el Domingo de Resurrección como días no laborables adicionales.