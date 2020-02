Dragon Ball: Disney planearía producir universo cinematográfico

Desde que Disney compró a Fox se ha mantenido como una de las productoras más grandes en el mundo. Anteriormente ya se había adueñado de las acciones de Marvel y ahora un rumor sueña fuerte: la empresa estaría planeando en producir un universo cinematográfico de Dragon Ball.

El artista Yadvender Sing Rana (Ultraraw 26) publicó en su cuenta de Twitter un post en la que se observa la ilustración de Super Saiyajin 4 de forma realista y comenzó el rumor.

“Escuché este rumor hace pocos días, de que Disney planea comenzar una nueva franquicia live-action de Dragon Ball, con la esperanza de replicar el éxito masivo que tuvo el Universo Cinematográfico de Marvel. Por ahora es sólo un rumor, no sé si es verdad o qué. Sólo espero ver al Super Saiyajin 4, alguna vez aparecer en la pantalla de un live-action”, se afirma en el post.

Las declaraciones se han vuelto virales en las redes sociales tras ser recogidas por el medio We Got This Discovered.

Aunque el universo cinematográfico implica que se desarrollen películas con corte realista. Eso ya se vió en 2009 cuando se estrenó Dragon Ball Evolution y fue un completo fracaso.

Por eso, los usarios se cuestionan en redes sociales: ¿Se arriesgaría Disney a producirlo?