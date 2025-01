Dragon Ball Super: Goku y Vegeta conocen a Kyabe del universo 6

Kyabe se acerca a ellos y los saluda con total amabilidad, algo que Vegeta lo ve raro, pues como explica eran una raza guerrera que conquistaba planetas. El saiyajin del universo 6, les explica que ellos no conquistan planetas mi asesinan personas, más bien ayudan a los más débiles y son conocidos por eso. Otra característica que tiene Kyabe y los saiyajin de su universo es que no tienen cola, por lo que se puede pensar que no llegan a transformarse en Ozaru.